Špekuluje sa o ďalšom zásahu do dôchodkov! TABUĽKA Slováci by prišli o tisícky eur

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images/MarianVejcik)

BRATISLAVA – Štátna kasa má problémy a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) musí rozmýšľať, kde nájsť 1,4 miliardy eur. To, kde chce štát peniaze zobrať, však stále nevieme. Je pritom jasné, že konsolidačné opatrenia sa nejakým spôsobom dotknú peňaženiek bežných Slovákov. Špekuluje sa, že jednou z možností, ako priliať do štátnej pokladnice viac peňazí, by mohlo byť aj zníženie odvodov do druhého piliera. To by však mnohým budúcim dôchodcom narobilo výrazné problémy.

archívne video

Minister financií Kamenický a prezident finančnej správy Kiss o efektívnejšom vyberaní daní (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na to, aký dopad na výšku vašich úspor majú zmeny, ktoré už urobila a ďalej plánuje urobiť vládna koalícia v druhom pilieri, sa pozrel odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. „Z prostredia ministerstva financií unikla informácia, podľa ktorej vládna koalícia uvažuje o ďalšom znížení príspevkov do druhého dôchodkového piliera na 3 % vymeriavacieho základu sporiteľa,“ tvrdí.

Ak by to bola pravda a súčasná vláda by k takémuto opatreniu pristúpila, na úspory budúcich dôchodcov by to malo nemalý dopad. V tabuľke ukázal, koľko bude ľudí stáť zníženie príspevku do druhého piliera za rok 2024 a ďalej za roky 2025 až 2027, ak sa plánované ďalšie zníženie príspevkov stane skutočnosťou.

„V jednotlivých stĺpcoch vidíte, o koľko menej si nasporíte v jednotlivých rokoch 2024 až 2027. V poslednom stĺpci je súčet za všetky 4 roky aktuálnej vlády Roberta Fica. O túto sumu prídete,“ vysvetlil.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála)

Celková výška odvodov na starobné zabezpečenie, to znamená do I. aj II. piliera, je 18% z vymeriavacieho základu . Z toho sadzba povinných príspevkov do II. piliera je 4 % z vymeriavacieho základu a sadzba poistného na starobné poistenie (I. pilier) je 14 % z vymeriavacieho základu.

Súčasná vláda už raz odvody do II. piliera znižovala a to krátko po svojom nástupe k moci. Vtedy išli dolu z 5,5 % na 4 %.