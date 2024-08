Počet prípadov COVID-19 má podľa dát Úradu verejného zdravotníctva v auguste zatiaľ stúpajúcu tendenciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"COVID-19 je akútnym respiračným ochorením. Vzhľadom na počet ľudí, ktorí boli zaočkovaní, respektíve ochorenie prekonali, už priebeh ochorenia nebýva u väčšiny pacientov natoľko závažný. Tým klesá aj počet vykonaných testov na COVID-19," ozrejmil úrad.Očakáva, že v nasledujúcom období budú prípady respiračných ochorení pribúdať. "V nasledujúcom období očakávame zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení aj hospitalizácií, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny (október až apríl), kedy ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochorenia, medzi ktoré patrí aj COVID-19," vysvetlil ÚVZ. O zavádzaní celoplošných opatrení sa podľa neho aktuálne neuvažuje.

(Zdroj: Getty Images)

Úrad priblížil, že v Európe v súčasnosti dominuje variant BA.2.86. vrátane jeho subvariantu KP.3. "Subvariant BA.2.86 sa radí pod variant omicron vírusu SARS-CoV-2. Uvádza sa, že je menej nákazlivý, avšak môže viesť k závažnejšiemu ochoreniu tým, že sa dostane ďalej do dolnej časti pľúc. KP.3 je súčasťou skupiny variantov s názvom 'FLiRT', spadajúcej pod variant omicron. V súčasnosti neexistuje jasný dôkaz, že KP.3 spôsobuje závažnejšie ochorenie ako iné kmene," ozrejmil.

V prípade, že človek ochorie, ÚVZ odporúča nechodiť do práce, školy či do iných kolektívov a verejných priestorov. "Ak nie je možné zostať doma, napríklad z dôvodu, že si potrebujete ísť po lieky, dbajte na správne nosenie respirátora," doplnil. Zdôraznil, že pri liečbe je potrebné riadiť sa pokynmi lekára a dôsledne sa doliečiť. Počas choroby by sa človek nemal stretávať s osobami mimo domácnosti. "Ak je to možné, v prípade ochorenia obmedzte kontakt aj so svojimi blízkymi, s ktorými žijete v jednej domácnosti," podotkol ÚVZ. Dôležité je tiež podľa neho pravidelné a dôkladné vetranie i dezinfekcia dotykových plôch. Apeluje aj na dôkladnú hygienu rúk.