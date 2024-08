Ľudia v centre Bratislavy neverili vlastným očiam: Vianočné dekorácie v obľúbenom obchode!

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Pomaly končia letné prázdniny, no stále máme na toto obdobie veľmi vysoké teploty, ktoré sa šplhajú nad 30 stupňov Celzia. O to väčší šok si zažili Bratislavčania v centre hlavného mesta, keď vošli do obľúbeného obchodu na Obchodnej ulici a uvideli tam vianočné ozdoby.