Špecializovaný trestný súd má nového predsedu: Toto je víťaz

Členovia výberovej komisie umiestnili na prvé miesto sudcu Trubana pomerom hlasov 4:1. "Na základe priebehu prezentácie a odpovedí na otázky členov výberovej komisie dospela výberová komisia k záveru, že Michal Truban presvedčivejšie preukázal predpoklady na výkon funkcie predsedu súdu," uvádza sa v zápisnici.

Ako prvý absolvoval pohovor pred výberovou komisiou Králik. Okrem iného podľa zápisnice uviedol, že by ponechal existenciu banskobystrického pracoviska, ktoré však potrebuje podľa neho rekonštrukciu. Na otázky členov komisie reagoval, že je otvorený prípadným zmenám v rozvrhu práce. Do pracovnej pohotovosti by ponechal zaradených všetkých sudcov, ktorí o to prejavia záujem. V zápisnici sa tiež uvádza, že Králik nemá vedomosť o žiadnych zásahoch a ovplyvňovaní konaní vedených na ŠTS. Rovnako nemá vedomosť o žiadnej diskriminácii či nerovnom prístupe vedenia súdu voči niektorým sudcom.

Vevyhnutnosť rekonštrukcie budovy v BB

Aj Truban, ktorý v minulosti už ŠTS viedol, zdôraznil nevyhnutnosť rekonštrukcie budovy pracoviska súdu v Banskej Bystrici. "Z medializovaných, ale aj vlastných poznatkov má vedomosť o údajnom zasahovaní orgánov činných v trestnom konaní do trestného konania, keď sa mali vyberať konkrétni sudcovia, ktorí budú rozhodovať o návrhoch v prípravnom konaní," uvádza sa v zápisnici. Zamedziť by tomu chcel nezverejňovaním mien sudcov, ktorí vykonávajú v danom týždni tzv. pohotovosť. Slúžiť by mali zároveň dvaja sudcovia, ktorým by mali byť náhodne pridelené spisy v prípravnom konaní. V motivačnom liste spomínal aj diskrimináciu a nerovnaký prístup vedenia súdu vo vzťahu k niektorým sudcom a zamestnancom súdu. Vychádzať mal z kuloárnych informácií a zo štatistických údajov o činnosti jednotlivých sudcov.

Výberové konanie sa uskutočnilo v stredu 21. augusta v priestoroch rezortu spravodlivosti formou pohovoru s uchádzačmi. Výberovú komisiu tvorili jej predseda František Mozner a členovia Eduard Burda, Boris Tóth, Peter Farkaš a Rastislav Stieranka. Minister spravodlivosti si môže a nemusí z úspešných uchádzačov vybrať nového predsedu súdu. Miesto predsedu súdu sa uvoľnilo po tom, čo sa Ján Hrubala vzdal tejto funkcie.