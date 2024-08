V súvislosti s Bardejovským jarmokom už platia dopravné obmedzenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

BARDEJOV - V súvislosti s Bardejovským jarmokom, ktorý sa uskutoční od štvrtka (22. 8.) do nedele (25. 8.), v meste platia od utorka 9.00 h dopravné obmedzenia. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Obmedzenia potrvajú do pondelka (26. 8.) do 14.00 h.