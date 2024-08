Obvinení v kauze Mýtnik nemali prístup k výpovediam z technických spisov, Ľubomír Daňko klame

Michal Suchoba (Zdroj: SITA/Milan Illík)

JUDr. Ľubomír Daňko v rozhovore uviedol, že zápisnice o výsluchoch v „technickom spise“ číslo 80 sa podľa neho „nikam nestratili“ a boli „preklápané“ do riadnych spisov. „Obhajcovia teda poznajú obsah všetkého a majú k tomu aj prístup,“ tvrdí a položil rečnícku otázku, čo teda s ostatnými obvinenými kolegami skrývali pred obhajcami a obvinenými v kauze Mýtnik a ďalších prípadoch. Je to klamstvo. Do vyšetrovacieho spisu kauzy Mýtnik nikdy neboli príslušníkmi Národnej kriminálnej agentúry doložené zápisnice o výsluchoch svedkov z „technických spisov“ číslo 80 a 154, hoci dnes je už známe, že svedkovia Ing. František Imrecze a PhDr. Michal Suchoba do „technických spisov“ vypovedali aj o skutkoch, ktoré sú predmetom trestného stíhania v kauze Mýtnik. Obvinení ani ich obhajcovia nemali prístup k týmto výpovediam, pretože o ich existencii nevedeli.

archívne video

Vyhlásenie Jozefa Brhela pred procesom v kauze Mýtnik (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

„Ak sa teda pán Daňko pýta, čo pred nami skryli, tak má rád odpoviem. Skrývali ste pred nami výpovede pánov Imreczeho a Suchobu. Ukrátili ste právo na obhajobu mojich klientov, pretože tí sa s týmito výpoveďami nemohli oboznámiť, nemohli poukazovať na prípadné rozpory v nich a preto ani nemohli navrhovať ich odstránenie. Áno, pán Daňko pravdivo mudruje, že by sme mohli žiadať aj o prepočutie svedkov, ich konfrontáciu alebo navrhovať odstránenie rozporov, ale predsa to má zmysel iba v prípade, že by sme vedeli o existencii týchto zápisníc, čo sme nevedeli,“ uviedol JUDr. Michal Mandzák, člen obhajoby Ing. Jozef Brhela a Jozefa Brhela, MBA.

Výpovede neboli súčasťou vyšetrovacieho spisu

Skutočnosť, že výpovede z „technických spisov“ číslo 80 a 154 neboli súčasťou vyšetrovacieho spisu kauzy Mýtnik, potvrdil Špecializovaný trestný súd na hlavnom pojednávaní 5. februára 2024, keď vyhovel návrhu obhajoby a požiadal prokurátora Generálnej prokuratúry SR, aby do troch týždňov predložil kópiu „technického spisu“ číslo 80. „Ak by tieto zápisnice boli súčasťou spisu, Špecializovaný trestný súd by nemal dôvod nášmu návrhu vyhovieť. Verím, že pán Daňko svojimi verejnými vyhláseniami snáď neodkazuje sudcom Špecializovaného trestného súdu, že nevedia, čo majú v spisoch,“ uviedol JUDr. Michal Mandzák. Obvinený JUDr. Ľubomír Daňko tiež vyhlásil, že „nesedí“ tvrdenie uvedené v jeho obvinení, že „svedkov najprv vypočúvali na nečisto až potom do vecí, kde boli obvinení“, pretože podľa neho už títo svedkovia boli vypočutí v riadnych spisoch. V rozhovore vyslovene menuje, že tak to podľa neho bolo aj v kauze Mýtnik. Nie je to pravda.

Ing. František Imrecze v riadnom vyšetrovacom spise Mýtnika prvýkrát vypovedal v piatok 11. júna 2021. Jeho výsluchy do „technického spisu“ číslo 154 sa podľa doteraz zaistených zápisníc uskutočnili v utorok a stredu 8. a 9. júna 2021, teda pred jeho prvým riadnym výsluchom.

Prvý výsluch

PhDr. Michal Suchoba v riadnom vyšetrovacom spise Mýtnik prvýkrát vypovedal síce už 27. marca 2021, ale išlo o jeho výsluch prostredníctvom videokonferenčného zariadenia zo Spojených arabských emirátov, ktoré sa v pravidelných intervaloch prerušovalo, pričom PhDr. Michal SUCHOBA odmietol odpovedať na otázky obhajcov. Po príchode na Slovensko sa jeho prvý výsluch uskutočnil 14. mája 2021. V „technickom spise“ číslo 80 však Úrad inšpekčnej služby MV SR zaistil zápisnicu o jeho výsluchu už z 13. mája 2021.

Michal Suchoba (Zdroj: SITA/Milan Illík)

Z výpovede vyšetrovateľa JUDr. Jaroslava VEREŠČÁKA vyplýva, že pri výsluchu PhDr. Michala SUCHOBU v technickom spise č. 80 realizovanom v DOMČEKU v Lamači bola prítomná i vyšetrovateľka JUDr. Monika BARĆAKOVÁ, ktorá sa snažila výsluch riadiť tak, aby neobsahoval podozrenia o korupčnej trestnej činnosti vtedajšieho riaditeľa Ing. Jiřího ŽEŽULKU. O zjavnom porušovaní Trestného poriadku svedčí to, že v zápisnici o výsluchu nie je účasť JUDr. Moniky BARČÁKOVEJ zaznamenaná

V rozhovore pre denník SME sa obvinený JUDr. Ľubomír Daňko vyjadruje aj k podozreniu, že vyšetrovatelia alebo operatívni pracovníci NAKA v minulosti navádzali svedkov, ako majú vypovedať, respektíve, čo nesmú vypovedať. „Veď predsa keby sme niečo také robili, tak by to zachytili aj odposluchy z kancelárií. Ale nič také sa nestalo,“ uviedol v rozhovore. „V skutočnosti odposluchy z kancelárií takéto podozrenie zachytili. Ak pán Daňko sebavedomo tvrdí, že príslušníci NAKA so žiadnym svedkom nedohadovali čo má kedy vypovedať a čo má vynechať, urobil by najlepšie, aby sa k nahrávke vlastného hlasu vyjadril, aby tak prípadne nekryl objasnenie trestnej činnosti svojich kolegov,“ uviedol JUDr. Michal Mandzák. Ide o nahrávku z kancelárie Mgr. Jána Čurillu, ktorá zachytáva rozhovor z 11. júna 2021 medzi ním, JUDr. Ľubomírom Daňkom a Mgr. Branislavom Dunčkom. Práve 11. júna 2021 sa uskutočnil prvý riadny výsluch Ing. Františka Imreczeho do vyšetrovacieho spisu kauzy Mýtnik. Hlas JUDr. Ľubomíra Daňka konštatuje, že vyšetrovateľka kauzy Mýtnik JUDr. Monika Barčáková deň predtým prekazila plánovaný výsluch Ing. Františka Imreczeho do „technického spisu“ číslo 154, aby ho vzala pripravovať sa na riadny výsluch do Mýtnika. Z vyjadrení prednesených hlasom Mgr. Branislava Dunčko vyplýva podozrenie, že čokoľvek sa v ten deň na NAKA s Ing. Františkom Imreczem dialo, bola s ním aj vyšetrovateľka Mýtnika JUDr. Monika Barčáková. „Vyzývam preto pána Daňka, aby sa verejne vyjadril k tomu, či nahrávka skutočne zachytáva jeho prejav a ak áno, aby sa vyjadril, čo sa dialo s pánom Imreczem a či ho pani Barčáková skutočne pripravoval na prvý výsluch v kauze Mýtnik. Nekryte trestnú činnosť svojich kolegov,“ uviedol JUDr. Michal Mandzák.