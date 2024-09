Obhajoba Jozefa Brhela žiada zastaviť konanie: Kľúčových svedkov opäť predvolajú

Jozef Brhel (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BANSKÁ BYSTRICA - Po vyše polroku pokračuje v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS). Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti v nej čelí šesť osôb, medzi nimi aj podnikateľ Jozef Brhel a jeho syn. Ako zdôraznil Jozef Brhel vo výpovedi, obžaloba je absurdná a ide o politickú objednávku.

Jeho obhajoba požiadala senát o zastavenie konania, disponuje totiž závažnými zisteniami, ktoré preukazujú manipuláciu celej kauzy. Podľa obžalovaného Jozefa Brhela mladšieho a obhajcu Michala Mandzáka vyjadrenia niektorých svedkov preukazujú, že do kauzy bolo nezákonne zasahované. "Samotné svedectvá, ktoré spolupracujúci obvinení podali, boli z nich "vytlačené" násilím pod hrozbou vysokých trestov alebo väzby. Toto sú tak závažné dôkazy, že by mal senát ŠTS kauzu zastaviť," zdôraznili.

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Mýtnik (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Argumentujú napríklad konateľkou spoločnosti Allexis, ktorá figuruje v procese, Janou Rovčaninovou. Tá údajne pod nátlakom uzavrela dohodu o vine a treste a priznala sa pred súdom. V dovolaní však mala uviesť, že "prokurátor Ondrej Repa mi povedal, že na súde chce počuť desaťkrát áno, inak ma zasa zavrie a bude to horšie. Nemala som silu ďalej bojovať, tak som súhlasila".

Prokurátor Repa to označil za nehoráznu lož. Dôrazne a kategoricky odmietol manipuláciu kauzy, podľa neho všetko prebehlo v súlade so zákonom a obhajoba predkladá špekulatívne závery.

"Vnímam to ako určitú snahu zo strany obhajoby odkláňať pozornosť od obsahu výpovedí. Uvádza zavádzajúce skutočnosti. Jedna osoba prijme dohodu o vine a treste, je s ňou spokojná a potom ju s odstupom niekoľkých rokov začne napádať a tvrdiť, že to bolo pod nejakým nátlakom? To je absolútne scestné. Veď dohodu schvaľuje súd, obvinená osoba odpovedá na položené otázky slobodne a dobrovoľne, je tam prítomná verejnosť...," reagoval Repa.

Jozef Brhel mladší (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Mandzák tiež oznámil, že 27. augusta podali na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie na bývalého šéfa FS Františka Imreczeho pre podozrenie z krivej výpovede a krivej prísahy. Zamlčal svoju komunikáciu s vyšetrovateľkou kauzy Mýtnik. Obhajoba sa domnieva, že sa podieľala na príprave svedka na jeho prvý tzv. "kajúcnicky" výsluch.

Jozef Brhel (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Predseda senátu ŠTS avizoval, že opätovne vypočuje kľúčových svedkov v procese, medzi nimi aj Rovčaninovú a Imreczeho. Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur.

Proces sa začal v októbri v roku 2022 a na lavici obžalovaných sedia okrem podnikateľa Jozefa B. a jeho syna aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, Martin Bahleda, Milan Grega a Miroslav Slahučka.