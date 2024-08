Dopravné obmedzenia na ceste pri Strečne zostávajú nezmenené

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

ŽILINA - Dopravné obmedzenia v súvislosti so sanáciou svahu nad cestou I/18 medzi Strečnom a Dubnou skalou budú aj naďalej miernejšie v porovnaní s pôvodným plánom. Ako po utorkovom rokovaní krízového štábu na pôde Okresného úradu v Žiline informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová, premávka v jednom jazdnom pruhu bude v pracovných dňoch regulovaná od 7.00 do 17.00 h a počas večera a noci bude prejazd obojsmerný.

archívne video Úplná uzávera cesty I/18 Strečno (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Na motoristov čakajú do konca augusta ešte dve úplné uzávery cesty I/18. Tie sú naplánované na 17. - 18. augusta a 24. - 25. augusta vždy od soboty od 7.00 h do nedele do 19.00 h. Nasledovať bude dvojtýždňové obdobie bez dopravných obmedzení. "Od 26. augusta do 6. septembra bude obojsmerná premávka v zúžených pruhoch bez svetelnej signalizácie s ohľadom na oslavy SNP, koniec letných prázdnin a začiatok školského roka," uviedla Lukáčová.

SSC je podľa jej slov ako investor na dennej báze informovaná o priebehu prác aj vďaka nainštalovaným kamerám na opravovanom úseku. "Boli vyčistené a opravené existujúce záchranné siete, ktoré boli inštalované v minulosti, a odvezené vyklčované dreviny a kamenná sutina. Zhotoviteľ si pripravuje priestor na montáž záchranných zariadení, ktoré budú nové. Počas víkendov sa budú uvoľňovať nestabilné skaly a aj vzhľadom na nebezpečnosť týchto prác sú víkendové uzávery úplné," doplnila hovorkyňa SSC.

Sanácia bude stáť približne 3,5 milióna eur

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Igora Chomu sa realizujú sanačné práce v súlade s harmonogramom. "Pozorne vnímame situáciu, ktorá je na obchádzkových trasách cez Terchovú či Rajec, kde sa doprava upcháva, ale nemáme inú možnosť, ako dorobiť tieto práce pri platných dopravných obmedzeniach. Musím pochváliť aj spoluprácu s políciou, ktorá na dennej báze pomáha riešiť vzniknuté problémy," skonštatoval Choma.

Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra. Po dvoch augustových víkendových úplných uzáverách úseku cesty I/18 sú zvyšné štyri naplánované na 7. - 8. septembra, 14. - 15. septembra, 21. - 22. septembra a 28. - 29. septembra.