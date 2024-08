Dusno v STVR! Na vyjadrenia redaktorov reaguje generálny riaditeľ Slanina: Ostré slová

Igor Slanina reaguje na situáciu v RTVS (Zdroj: RTVS, TASR - Michal Svítok)

archívne video

Protest týkajúci sa situácie v kultúre: Do ulíc vyšli známe osobnosti aj študenti (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Od začiatku môjho dočasného mandátu deklarujem, že je pre mňa prioritou stabilizácia Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej zásadnou súčasťou je aj spravodajstvo. Z tohto dôvodu som redakciu spravodajstva od môjho príchodu do STVR navštívil dvakrát, a to v úvode môjho dočasného mandátu a pri ohlasovaní personálnych zmien v spravodajstve," informuje Slanina. Dodáva, že pri oboch stretnutiach prízvukoval, že v prípade akýchkoľvek otázok a pochybností je pracovníkom spravodajstva plne k dispozícii. Napriek tomu, že je pripravený na akúkoľvek vecnú diskusiu, doposiaľ ho nikto nekontaktoval.

O nespokojnosti redaktorov STVR sa dozvedel z médií

"Žiaľ, z médií som sa dozvedel o pocite nespokojnosti niektorých redaktorov STVR - často publikovaných bez oslovenia STVR ako druhej zainteresovanej strany - ktoré vnímam ako vyjadrenia individuálnych názorov jednotlivcov, ale zároveň ako porušenie Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov a Etického kódexu novinára Slovenskej televízie a rozhlasu. Ostro sa ohradzujem voči tvrdeniam niektorých redaktorov ohľadom vplyvu vlády SR na spravodajstvo STVR," pokračuje Slanina s tým, že z tohto dôvodu dnes opäť navštívil redakciu spravodajstva. Zamestnancom podľa jeho slov zdôraznil, že je pripravený počúvať a následne realizovať kroky smerujúce k riešeniu konkrétnych problémov.

Slanina nekonkretizoval, kvôli ktorým vyjadreniam zamestnancov sa rozhodol verejne prehovoriť. Naposledy však redaktor STVR Vladimír Amrich opísal na pondelkovom proteste na obranu kultúry, ako vládna moc postupne zasahuje do spravodajstva vo verejnoprávnom médiu. Informoval o tom Denník N. Amrich uviedol prípad pozastavenej reportáže a hovorí o snahách vedenia spravodajstva reportáže „vyvažovať“. „Pomaly sa formuje redakcia, ktorá má byť servilná voči vládnej moci,“ povedal Amrich, ktorý je členom štrajkového výboru STVR.

Opäť sa stretol s redaktormi RTVS

Slanina si je vedomý toho, že ak sa majú podávať kvalitné pracovné výkony, musia zamestnanci svojmu zamestnávateľovi dôverovať. "Aj to je dôvod, prečo vo vedení Sekcie spravodajstva je pani Mária Hlucháňová, ktorá svojich redaktorov, ako aj princípy spravodajskej práce veľmi dobre pozná a ktorej plne dôverujem," dodáva s tým, že jeho cieľom je stabilizácia situácie a tvorba profesionálneho, objektívneho a nestranného spravodajstva, ktoré si bude ctiť pravidlá žurnalistiky.

"Každý jeden z nás je zodpovedný za svoju prácu a v spravodajstve má každý zodpovednosť za to, aká bude kvalita spravodajských výstupov. My v STVR očakávame, že výsledky práce našich redaktorov budú objektívne, nestranné a založené na korektnom overení faktov zo všetkých zainteresovaných strán," pokračuje Slanina. Na utorkovom stretnutí sa podľa jeho slov dohodli, že budú pokračovať v konštruktívnej diskusii so zástupcami štrajkového výboru. "Verím, že výsledkom bude dosiahnutie vzájomného pochopenia a v konečnom dôsledku tvorba kvalitných spravodajských výstupov," konštatuje na záver.