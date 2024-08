Veľké ZMENY v STVR: Končia moderátori O 5 minút 12... Odchod avizujú ďalší!

Marek Makara (Zdroj: STVR)

Informáciu priniesol portál Aktuality.sk, ktorým to potvrdili viaceré zdroje z prostredia televízie. „S vedením som sa dohodol, že O 5 minút 12 od septembra nebudem moderovať, bolo to na moju žiadosť s tým, že sa presuniem na kanál 24, kde budem moderovať spravodajský prúd,“ prezradil pre spomínaný portál Makara.

Koniec moderátorov pritom pred dvomi mesiacmi avizoval už poslanec SNS Roman Michelko. „V septembri a októbri už Jančkárovú a Makaru neuvidíte,“ povedal predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá a premiér Fico sa nechal počuť, že ani Jančkárová a ani Makara nie sú nenahraditeľní.

„Teraz v tejto chvíli by to bolo odo mňa nekorektné komentovať,“ reagovala na správy o jej konci v relácii Jančkárová. Tá sa vraj plánuje ešte stretnúť so šéfkou spravodajstva Máriou Hlucháňovou. Aktuality tiež disponujú s informáciou, že z nového telerozhlasu plánujú odchod ďalšie tváre a redaktori. „Viacerí zvažujeme odchod, vrátane mňa, “ vyjadril sa jeden z nich.