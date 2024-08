Inšpirácia pre rodičov, ktorí nevedia čo s deťmi v lete: Tieto mamičky si vymysleli perfektný plán!

SLOVENSKO - Prázdniny sú už za polovicou a mnohým rodičom už došli nápady, čo s deťmi. Pobyt u starých rodičov či rodinné dovolenky už majú mnohí za sebou, no do konca prázdnin zostáva ešte kopec času. Ak ste už vyčerpali všetky nápady, máme pre vás inšpiráciu od dvoch mamičiek, ktoré to s deťmi jednoducho vedia!