SaS kritizuje Ministerstvo kultúry pri dotáciách na obnovu pamiatok: Rezort hovorí o zavádzaní

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Stav hodnotenia a schvaľovania prostriedkov v dotačnom programe Ministerstva kultúry (MK) SR Obnovme si svoj dom (OSSD) výrazne ohrozuje čerpanie a využitie prostriedkov. Zástupcovia SaS to vyhlásili na štvrtkovej tlačovej konferencii. Rezort kultúry označil ich vyjadrenia za absolútne zavádzajúce.

archívne video

Tk strany PS, SaS, KDH: Nečinnosť ministerky Dolinkovej ohrozuje životy ľudí. (Zdroj: Facebook/Ramon Leško)

René Parák z SaS pri kritike činnosti ministerstva poukázal na prieťahy pri kreovaní hodnotiacich komisií v dotačnom programe, rovnako i na nejasnosť ich personálneho zloženia. "Do dnešného dňa nemáme žiadny menný zoznam komisií, ktoré by projekty posudzovali a do dnešného dňa nie sú projekty vyhodnotené," vyhlásil Parák. Aj v prípade schválených žiadostí preto podľa jeho slov súčasný stav ohrozuje reálnu využiteľnosť prostriedkov, keďže v jesennom období je výrazne limitovaná možnosť exteriérových prác.

René Parák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ministerstvo vyjadrenia zástupcu SaS hodnotí ako absolútne zavádzajúce. "Ako sme už niekoľkokrát informovali, ministerstvo sa rozhodlo pozdržať schválené žiadosti do 1. augusta, pretože dnešným dňom začala platiť novela zákona o rozpočtových pravidlách. V zmysle nej bude mať žiadateľ, ktorému boli schválené kapitálové výdavky k dispozícii finančné prostriedky o rok dlhšie, než to umožňovala doteraz platná legislatíva," uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská. Dodala, že snahou ministerstva je pristúpiť k obnove kultúrnych pamiatok čo najzodpovednejšie. "Preto pôjde pri vybraných projektoch o vyššie sumy, z ktorých budú opravy skutočne realizovateľné," upozornila.

MK v programe OSSD vyčlenilo na rok 2024 deväť miliónov eur. Ďalších šesť miliónov eur bude alokovaných na priamu adresnú podporu obnovy kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. V programe prišlo pre rok 2024 takmer tisíc žiadostí. Hodnotiace komisie ich začali posudzovať v druhej polovici mája. Zdržanie hodnotiaceho procesu skritizovali a na riziká z toho súvisiace poukazovali aj predstavitelia občianskych združení (OZ), ktoré sa venujú obnove pamiatkových objektov.OSSD je dotačný program, prostredníctvom ktorého rezort kultúry podporuje obnovu kultúrneho dedičstva, svetských a cirkevných historických objektov, ale aj parkov a architektonických areálov. Program pomáha tiež rozvíjať pamiatkový výskum, rovnako tak edičnú činnosť a podujatia popularizujúce kultúrne dedičstvo a jeho ochranu.