SaS opätovne volá po komisii k atentátu: Šutaj Eštok by mal vyvodiť politickú zodpovednosť

"Minister Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal naozaj vyvodiť politickú zodpovednosť, či už smerom k sebe alebo k svojim podriadeným," priblížil predseda SaS Branislav Gröhling. Vyšetrovacia komisia by mala podľa poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS) dohliadať na to, ako sa vyvíja dianie okolo atentátu, keďže sa začali šíriť rôzne dezinformácie. "Naším zámerom bolo, aby sme sa práve vyhli takýmto dezinformáciám, ktoré potom viedli k rôznym dezinterpretáciám celej tejto situácie," podotkol.

Inšpekcia ministerstva vnútra nebola podľa Krúpu za dva a pol mesiaca schopná vyhodnotiť zákrok príslušníkov úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Doplnil, že ak minister nevytvorí komisiu a nevyvodí politickú zodpovednosť, SaS je o tom pripravená diskutovať aj v parlamente.

Bývalá ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková poukázala na to, že je potrebné vedieť, ako sú nastavené štandardy ochrany ústavných činiteľov, čo sa dalo urobiť viac a či bola ochrana zabezpečovaná premiérovi dobre nastavená. Predsedu vlády postrelili 15. mája po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali. Bol v život ohrozujúcom stave.