Vodiči boli pod vplyvom alkoholu! Spôsobili nehody, polícia začala trestné stíhanie

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Dopravnú nehodu v sobotu (27.7.) v noci v Bojniciach spôsobil 30-ročný vodič Škody Superb. "Pri prejazde ľavotočivou zákrutou nezvládol vedenie svojho vozidla, vyšiel mimo vozovku, kde narazil do zvodidiel a následne do dopravného značenia. V jazde ho to nezastavilo. Nasledoval náraz do dreveného stĺpu a potom do steny budovy," opísali policajti.

archívne video

Hromadná nehoda po policajnej naháňačke v obci Tomášov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Polícia po príchode na miesto vodiča podrobila dychovej skúške, ktorá krátko po 1.00 h skončila s výsledkom merania 1,85 promile alkoholu. "Nehodu v Kanianke spôsobil 49-ročný vodič na vozidle BMW X5. Pri vychádzaní na hlavnú cestu sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, nedal prednosť vozidlu Kia Ceed na hlavnej ceste a svojou ľavou prednou časťou narazil do jeho pravej prednej časti," doplnili policajti.

Aj v tomto prípade podľa nich hliadka po príchode na miesto vodiča podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom merania 2,54 promile alkoholu. "Vodič BMW svojím konaním spôsobil škodu v odhadovanej výške 2000 eur. Policajti ho obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd," dodala polícia.