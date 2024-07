Problémy na trenčianskej kardiológii: Odchádzajú lekári, opozícia bije na poplach! Tlak na Dolinkovú, rezort reaguje

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko chce pre situáciu v trenčianskom kardiocentre iniciovať zvolanie mimoriadneho výboru parlamentu. "V Trenčíne kolabuje špičkové kardiocentrum a priamu zodpovednosť má ministerka Dolinková. Jej nominant na čele nemocnice vyhodil primára, ktorý sa na Slovensko vrátil z Nemecka a pritiahol so sebou ďalších šiestich kardiológov. Ohrozené sú životy pacientov a Slovensko môže prísť aj o týchto odborníkov, ktorí už zvažujú odchod z krajiny," uviedol poslanec Oskar Dvořák.

Poukázal na to, že pri dojazde do polhodiny je šanca na prežitie pri infarkte vysoká, no po kolapse kardiocentra v Trenčíne by pacientov z regiónu museli voziť do Bratislavy, Nitry, Martina či Banskej Bystrice a dojazd by sa mohol predĺžiť o viac ako hodinu. "Ide o mimoriadne vážny problém, ktorý ohrozuje naozaj zdravie občanov, stoviek tisíc občanov, ktorí sú v Trenčianskom samosprávnom kraji," skonštatoval. O ministerky Zuzany Dolinkovej chce teraz počuť konkrétne riešenia. Čas má do konca týždňa, potom chce strana začať so zbieraním podpisov na zvolanie mimoriadneho výboru.

KDH zasa Dolinkovú žiada, aby odvolala riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne Michala Plesníka, ktorého kritizujú za súčasnú situáciu spojenú s výpoveďami lekárov na kardiologickom oddelení v nemocnici. Poukázali na to, že Plesník mal odvolať primára kardiológie trenčianskej nemocnice bez udania dôvodu. "Ohrozil tým chod celého oddelenia. Táto politicky motivovaná výmena totiž viedla k výpovediam viacerých lekárov so skúsenosťami zo zahraničia, čo spôsobilo, že je ohrozená kardiologická zdravotná starostlivosť pre pacientov s akútnym koronárnym syndrómom v celom trenčianskom regióne," uviedli. KDH chce okrem toho aj vyriešenie situácie na oddelení. V prípade, že k náprave urýchlene nedôjde, chce na pôde parlamentu zvažovať ďalšie kroky. "Plnú zodpovednosť za situáciu v trenčianskej nemocnici nesie pani ministerka," podotkol poslanec parlamentu František Majerský.

Aj SaS žiada ministerku zdravotníctva, aby predstavila konkrétne riešenia aktuálnej situácie na kardiologickom oddelení v Trenčíne. "Ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou dosadený riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín s chabým odôvodnením odvolal z funkcie primára kardiológie Petra Blaška, následkom čoho mali na protest podať výpovede ďalší lekári z oddelenia," uviedol poslanec Tomáš Szalay.

Szalay verí, že situácia na oddelení nebude mať negatívne dôsledky na pacientov. Šéfka rezortu musí podľa jeho slov prebrať zodpovednosť za svojho nominanta na poste riaditeľa zdravotníckeho zariadenia.

Rezort zdravotníctva upokojuje situáciu

Rezort zdravotníctva však tvrdí, že chod kardiologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne je aktuálne plynule zabezpečený. „Vedenie rezortu je od prvej chvíle, keď sa objavili správy o výpovediach kardiológov, v intenzívnom kontakte s vedením tamojšej nemocnice. Ako už informovala aj FN Trenčín, ide o výpovede štyroch lekárov, ktorí úhrnne predstavujú výkon 1,4 lekára. Počas plynutia výpovednej lehoty je situácia stabilizovaná a chod kardiologického oddelenia vo FN Trenčín je plynule zabezpečený. V júli tohto roku nastúpili na predmetné oddelenie traja lekári a zároveň nemocnica rokuje o nástupe ďalších lekárov," tvrdí rezort pod vedením Zuzany Dolinkovej.

Vedenie trenčianskej nemocnice podľa ministerstva situáciu aktívne rieši. "S MZ SR komunikuje o postupoch, ktoré majú jediný cieľ a to, aby bola pre všetkých zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť," dodal rezort.

Podľa nemocnice prichádzajú noví lekári

Ľudí upokojuje aj samotná nemocnica. „Uisťujeme našich pacientov, že chod kardiologického oddelenia a riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené,“ tvrdí. Nemocnica tiež vysvetlila, že dotknutým štyrom lekárom aktuálne plynie výpovedná doba, v zmysle Zákonníka práce a teda zotrvajú na pracovisku do jej uplynutia, pričom v júli 2024 už nastúpili na kardiologické oddelenie na pracovný pomer traja lekári.

„Aktuálne má FNTN prísľub nástupu na kardiologické oddelenie aj ďalších lekárov. Chod kardiologického oddelenia je zabezpečený, starostlivosť o zdravie pacientov s akútnym koronárnym syndrómom nie je ohrozená a tak ako doposiaľ je poskytovaná zabehnutým systémom s pomocou vysoko špecializovaných pracovísk KC Nitra a SUSCH Banská Bystrica, ktoré štandardne doteraz zabezpečujú starostlivosť pre pacientov v Trenčianskom regióne. Fakultná nemocnica Trenčín naďalej pokračuje v budovaní kardiologického oddelenia a jeho začlenení do systému vysoko špecializovaných pracovísk,“ dodali.