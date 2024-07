Otvorený konflikt vo vnútri V4: Napätie kvôli postojom k Rusku rastie! Ostro sa do seba pustili Poľsko a Maďarsko

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

VARŠAVA/BUDAPEŠŤ - Napätie vo vnútri Vyšehradskej štvorky sa kvôli rozdielnym postojom k vojne na Ukrajine stupňuje. To cez víkend vyústilo až do ostrej výmeny názorov medzi Poľskom a Maďarskom. Konflikt odštartoval maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý verejne obvinil Poľsko z pokrytectva vo vzťahu k Rusku. Na to reagoval námestník poľského ministra zahraničia Wladyslaw Teofil Bartoszewski, ktorý Orbánovi odporučil, aby sa spojil s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a navrhol, že Maďarsko by mohlo vystúpiť zo západných aliancií.