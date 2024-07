Vodiči, pozor! Polícia upozorňuje na uzáveru diaľnice D1 v smere do Bratislavy: Vieme, dokedy potrvá

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Diaľnica D1 v úseku od 27. do 12,5. kilometra v smere z Trnavy do Bratislavy je do 12.00 h úplne uzavretá. Nasledovať bude spustenie minimálne jedného jazdného pruhu v smere do Bratislavy. Čiastočná uzávera sa skončí najneskôr v nedeľu (28. 7.) o 20.00 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.