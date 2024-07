Vodiči, pozor: Diaľnicu D1 večer uzavrú, dopravné obmedzenie potrvá aj počas víkendu

Ilustračné foto (Zdroj: NDS a.s.)

BRATISLAVA - Diaľnicu D1 v úseku od 27. do 12,5. kilometra v smere z Trnavy do Bratislavy v piatok o 22.00 h úplne uzavrú. Dopravné obmedzenie potrvá do soboty (27. 7.) do 12.00 h. Avizovala to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.