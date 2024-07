Kedy sa Fico naplno vráti do práce? Prehovoril Kaliňák: Padol možný termín, chystá sa dôležité stretnutie s Pellegrinim

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Kedy sa naplno vráti premiér Robert Fico (Smer-SD) do práce? Minister obrany Robert Kaliňák predpokladá, že by sa tak malo stať v priebehu augusta. Aj podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho by už v auguste mal byť Fico v plnom nasadení, keďže by sa s ním mal stretnúť koncom augusta.