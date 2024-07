Zastavenie tranzitu ropy je porušením asociačnej dohody: Európska komisia musí konať, tvrdí Juraj Blanár

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ukrajinské opatrenia v súvislosti so zastavením tranzitu ropy z Ruska, dodávanej na Slovensko a do Maďarska, sú porušením ustanovenia asociačnej dohody uzatvorenej medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom adresovali v tejto veci Európskej komisii (EK) urgentnú výzvu na konanie.