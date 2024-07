Dramatická situácia s dodávkami ropy! Ukrajina na nás vyvíja tlak, Maďarsko bude blokovať finančnú pomoc

(Zdroj: TASR/AP Photo/Sven Kaestner, Getty Images, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko a Maďarsko vyzvali Európsku komisiu, aby riešila rozhodnutie Ukrajiny zastaviť tranzit ropy od ruskej spoločnosti Lukoil. Ukrajinské opatrenia sú totiž porušením ustanovenia asociačnej dohody uzatvorenej medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).

Zastavenie dodávok ropy od ruského dodávateľa Lukoil potvrdilo minulý týždeň Ministerstvo hospodárstva SR. Ropu od dodávateľa odoberala i bratislavská rafinéria Slovnaft, patriaca maďarskej skupine MOL. Podľa slov slovenského premiéra Roberta Fica bude Slovnaft dostávať na spracovanie o 40 percent ropy menej, ako je potrebné.

"EK má plniť funkciu strážkyne zmlúv a dodržiavania práva EÚ, ktorými má povinnosť sa riadiť aj Ukrajina ako asociovaný štát. Považujeme preto za nevyhnutné, aby v tomto prípade komisia okamžite konala," uviedol Blanár. Spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom adresovali v tejto veci Európskej komisii (EK) urgentnú výzvu na konanie.

Pripomenul, že v rámci sankcií EÚ voči Rusku má SR výnimku na dovoz ropy do konca roka. "Ukrajinská strana nám uplatnenie tejto výnimky znemožnila," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Poukazuje tiež na vyjadrenia z vnútra ukrajinského parlamentu, že cieľom opatrenia je vytvoriť tlak na Maďarsko, ktoré by tak malo zmeniť svoj postoj voči dodávkam zbraní na Ukrajinu či vstupu Ukrajiny do EÚ. "Odmietame, aby sa Slovensko stalo politickým nástrojom proti Maďarsku alebo akémukoľvek štátu. Rozhodne sa budeme brániť a využívať všetky možnosti európskeho práva," dodal Blanár.

Kyjev sa netají tým, že to robí z politických dôvodov

Ukrajina zastavením prepravy ropy od ruského dodávateľa Lukoil ohrozila energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska, pričom Kyjev sa netají tým, že tak robí z politických dôvodov. Konštatoval to v pondelok server mandiner.hu. Podľa servera tretina dovozu ropy do Maďarska podlieha ukrajinským obmedzeniam a jeho nahradenie je preto pre Budapešť veľkou výzvou.

Poslankyňa ukrajinského parlamentu Inna Sovsunová, členka energetického výboru, pre portál Politico otvorene priznala, že Kyjev zakázal tranzit ruskej ropy, aby tak vyvinul tlak na Maďarsko za nedodávanie zbraní Ukrajine a za nepodporovanie vstupu krajiny do Európskej únie. "Teraz sme zobrali veci do vlastných rúk," podotkla ukrajinská poslankyňa, podľa ktorej diplomatický dialóg neviedol k výsledkom, preto museli nájsť iné riešenie na zmenu postoja Budapešti a Bratislavy, píše mandiner.hu.

Maďarsko bude blokovať vyplatenie finančnej pomoci Ukrajine

Maďarsko bude blokovať vyplatenie finančnej pomoci Ukrajine v rámci Európskeho mierového nástroja až dovtedy, kým Kyjev neobnoví tranzit ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba. V rozhovore pre komerčnú televíziu ATV to v utorok uviedol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

"Pokiaľ Ukrajina túto otázku nevyrieši, každý by mal zabudnúť na vyplatenie kompenzácie za prepravu zbraní vo výške 6,5 miliardy eur z Európskeho mierového nástroja, pretože ako by to vyzeralo, že my schválime vyplatenie uvedenej sumy, zatiaľ čo Ukrajina ohrozuje našu energetickú bezpečnosť," povedal maďarský minister zahraničných vecí.

Fico telefonoval so Šmyhaľom

Premiér Robert Fico v tejto súvislosti v sobotu telefonoval s ukrajinským predsedom vlády Denysom Šmyhaľom. Ide podľa neho o nezmyselnú sankciu, ktorá nepoškodzuje Ruskú federáciu, ale najmä niektoré členské krajiny Európskej únie. "Slovensko nemieni byť rukojemníkom ukrajinsko-ruských vzťahov a rozhodnutie ukrajinského prezidenta znamená, že slovenská rafinéria Slovnaft patriaca maďarskej skupine MOL, bude dostávať na spracovanie o 40 percent ropy menej, ako je potrebné. Bude to mať dosahy nielen na slovenský trh, ale môže to viesť aj k zastaveniu dodávok nafty vyrábanej Slovnaftom na Ukrajinu, pričom tieto predstavujú takmer desatinu celej ukrajinskej spotreby," skonštatoval slovenský predseda vlády.

Fico podľa úradu vlády v tejto veci komunikuje už niekoľko dní s relevantnými členmi vládneho kabinetu aj s predstaviteľmi maďarskej petrochemickej skupiny MOL.

Obmedzenia sa týkajú južnej vetvy ropovodu Družba, ktorá vedie cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky. Hlavnými ruskými vývozcami ropy touto cestou sú firmy Rosnefť, Lukoil a Tatnefť. Zákaz Ukrajina uplatňuje len na Lukoil, nie je však vylúčené, že by ho mohla rozšíriť aj na ďalšie ruské firmy.

Len Roberta Fica s Jurajom Blanárom mohlo prekvapiť, že nedostávame ruskú ropu, tvrdí Tomáš Valášek

Predstavitelia najsilnejšej vládnej strany Smer-SD sa sťažujú, ako veľmi Ukrajina ublížila Slovensku pozastavením tranzitu ruskej ropy. Bolo by to vážne, keby to nebola zväčša bájka, čo pri súčasnej vláde asi neprekvapí už nikoho, uviedol podpredseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) a Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek. Reagoval tak na vyjadrenia premiéra Roberta Fica a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (obidvaja Smer-SD) z uplynulých dní. "Už dávno pred ruskou agresiou si zvyšné krajiny okrem Slovenska a Maďarska uvedomili, že Rusko je nespoľahlivý zdroj energií," pripomenul Valášek s tým, že aj Slovensku boli v rokoch 2006 a 2009 zastavené dodávky plynu.

"Len Robert Fico, Juraj Blanár a zvyšok koalície sú prekvapení, že nám teraz prerušili dodávky ropy. Obviňovanie všetkých okrem seba im ide, manažovanie štátu vôbec," vyhlásil. Európska únia (EÚ) zaviedla sankcie na dovoz ruskej ropy po invázii Ruska na Ukrajinu, pripomenulo PS. Slovensko síce dostalo výnimku, od začiatku však bolo podľa hnutia jasné, že je len dočasná. "Jej účelom bolo pomôcť Slovensku a dvom susedom preklenúť obdobie, kým neprejdú na neruské zdroje ropy. Vláda sa potrebuje prestať sťažovať na Ukrajinu či predchodcov. Musí si vyhrnúť rukávy a začať konať," dodal Valášek.