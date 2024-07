Polícia pripravuje pre koncert AC/DC v Bratislave rozsiahle opatrenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

"V rámci opatrenia policajti spolupracujú s mestskou časťou Vajnory, s organizátorom podujatia, Dopravným podnikom Bratislava, Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy, príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ako aj inými štátnymi inštitúciami," priblížil Szeiff. Dopravní policajti budú v mieste konania koncertu aj v jeho okolí monitorovať dopravno-bezpečnostnú situáciu. V prípade možných komplikácii ju budú usmerňovať. Vodiči majú podľa nich počítať s možnými významnými obmedzeniami v premávke v blízkosti Starého letiska vo Vajnoroch. Polícia vyzýva vodičov, aby necestovali v nedeľu (21. 7.) popoludní do mestskej časti Vajnory, prípadne sa vyhli tejto mestskej časti a na prejazd využili alternatívnu trasu.

V nedeľu od 12.00 h do nasledujúcej 3.00 h bude vstup do Vajnôr povolený len obyvateľom s trvalým pobytom v tejto mestskej časti. Policajti zároveň upozornili, že vajnorský nadjazd v úseku až po kruhový objazd bude uzavretý pre motorové vozidlá. O prípadných aktuálnych zmenách v doprave budú verejnosť priebežne informovať. Policajti vyzvali návštevníkov koncertu, aby so sebou nebrali pyrotechnické výrobky, chladné alebo strelné zbrane, prípadne iné nebezpečné predmety. Spolu s príslušníkmi Mestskej polície Bratislava budú situáciu operatívne monitorovať, priebežne vyhodnocovať a postupovať v zmysle zákona. "V prípade, ak by došlo k narúšaniu verejného poriadku, prípadne páchania protiprávnej činnosti, policajti využijú oprávnenia dané zákonom za účelom obnovenia verejného poriadku," dodali.