Minister Tomáš svojím návrhom nerieši nezamestnanosť, tvrdí Progresívne Slovensko: Iba prehlbuje predsudky

"Minister nevedel zaručiť, že štát dokáže vygenerovať dostatok vhodných a regionálne dobre rozložených pracovných ponúk. Nevieme ani to, akých ľudí sa odobratie dávky bude týkať. Štruktúra ľudí v hmotnej núdzi totiž zahŕňa aj tých, ktorí z rôznych dôvodov pracovať nemôžu," uviedla podpredsedníčka PS a Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci Simona Petrík.

Prijatie zákona by pre zamestnávateľov znamenalo viac byrokracie

Poslankyňa NR SR Darina Luščíková (PS) poukázala na to, že prijatie zákona by pre zamestnávateľov znamenalo viac byrokracie a administratívnej záťaže, ale aj zvýšené náklady na školiaci personál. "Zamestnanci, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu pracovať, neraz riešia svoju situáciu práceneschopnosťou. Tú musia prvých desať dní financovať zamestnávatelia zo svojho vrecka. A to v konečnom dôsledku nepomôže ani štátnemu rozpočtu," priblížila Luščíková.

Návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša (Hlas-SD) hovorí o tom, že ľuďom, ktorí odmietnu ponuku práce, môže byť krátená alebo úplne odobraná dávka v hmotnej núdzi na obdobie 12 mesiacov. Začiatkom tohto mesiaca negatívne reagovala na návrh aj Konfederácia odborových zväzov SR, ktorá odmietla tvrdenie, že vysoké sociálne dávky odrádzajú ľudí od práce.