Trstenská nemocnica nevyužije vládnu dotáciu na pohotovostnú službu v Námestove

Rozhodnutiu nemocnice predchádzala na začiatku týždňa diskusia detských lekárov, vedenia trstenskej nemocnice a zástupcov odboru zdravotníctva ŽSK. "Mesačné náklady na prevádzku jedného pevného bodu sú približne 13.000 eur a poskytnutá dotácia by ich pokryla iba na 15 mesiacov. Nemocnica by však bola povinná podľa zákona prevádzkovať doplnkový bod počas celého obdobia platnosti jej licencie, to znamená päť rokov. Znamená to, že po vyčerpaní dotácie by financovanie tejto služby, ktorá je v kompetencii ministerstva zdravotníctva, prebrala na seba nemocnica a ŽSK," vysvetlila Lacová s tým, že kraj nepovažuje za systémové a správne, aby samospráva suplovala kompetencie štátu.

Doplnila, že služba v doplnkovom bode APS je pre lekárov dobrovoľná a muselo by dôjsť k zhode prevažnej väčšiny lekárov zabezpečiť pohotovostné služby nielen v pevnom bode Trstená, ale aj doplnkovom bode Námestovo. "Zúčastnení lekári počas diskusie nesúhlasili s výkonom pohotovostnej služby popri pevnom bode v Trstenej aj v doplnkovom bode Námestovo. Vedenie HNsP Trstená skonštatovalo, že z dôvodu neudržateľnosti financovania doplnkového bodu pri pevnom bode APS po celú dobu prevádzkovania takúto prevádzku nedokáže zabezpečiť," dodala Lacová.

Rokovanie na Orave

Vláda na minulotýždňovom výjazdovom rokovaní na Orave vyčlenila 200.000 eur na zachovanie detskej pohotovosti v Námestove. Vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) vysvetlil, že takáto pomoc od vlády je síce nesystémová, no majú záujem na tom, aby aj deti v Námestove mali dostatočnú zdravotnú starostlivosť. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová reagovala, že pohotovosť zrušilo ministerstvo zdravotníctva, nie kraj.