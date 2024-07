Rezort spravodlivosti zdôrazňuje potrebu personálnej stabilizácie zamestnancov súdov

Boris Susko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zdôrazňuje potrebu personálnej stabilizácie zamestnancov súdov. Pomôcť by mohlo zvýšenie osobných príplatkov zamestnancov či dlhodobé opatrenia legislatívnej povahy. Vyplýva to z materiálu Zabezpečenie stabilizácie personálneho obsadenia súdov, ktorý rezort spravodlivosti v závere júna predložil do medzirezortného pripomienkového konania.