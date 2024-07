Z letu na dovolenku sa stáva NOČNÁ MORA! Obrovské meškania, odlet bez batožiny a nahnevaní cestujúci

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia, Getty Images)

BRATISLAVA/ANTALYA - Oneskorené lety, dlhé čakania, netrpezliví cestujúci a dovolenka bez batožiny. Aj to je realita viacerých ľudí, ktorí aktuálne cestujú lietadlom na dovolenku, hlavne do Turecka. Na leteckú spoločnosť Smartwings sa zo strany cestujúcich valí kritika, no aj samotná spoločnosť je zo situácie zúfalá. Ak sa situácia nezmení, upozorňuje, že pravdepodobne zruší lety do Turecka.