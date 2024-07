Taraba aktuálne nepovažuje za najvhodnejšie spájať SVP a VV do jedného subjektu

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - V štátnom Slovenskom vodohospodárskom podniku (SVP) hrozí masívne prepúšťanie, keď môže prísť o prácu 600 zamestnancov. Má to byť podmienkou zlúčenia so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba (VV). Upozornila na to mimoparlamentná strana Demokrati. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) reagoval, že v súčasnosti nepovažuje za najvhodnejšie riešenie spájať obidva štátne podniky do jedného subjektu.