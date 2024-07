Sme ochotní posilniť predkupné práva štátu vo vodárenských spoločnostiach, tvrdí minister Taraba

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) si vie predstaviť zákon, ktorý by určoval ministerstvu financií alebo životného prostredia predkupné právo na všetky akcie vo vodárenských spoločnostiach. A to v prípade, ak ich obce nebudú chcieť vlastniť alebo by ich chceli za niečo zameniť. Išlo by najmä o samosprávy, ktoré majú 0,1 percenta podielu v týchto vodárenských spoločnostiach. Uviedol to po rokovaní vlády.