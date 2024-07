Treba predložiť návrhy kandidátov na sudcov Ústavného súdu: Už je známy dátum

Ústavný súd SR (Zdroj: TASR – František Iván)

BRATISLAVA - Návrhy kandidátov na post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa môžu podávať do 12. júla do podateľne Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu NR SR zverejneného na webe parlamentu. Poslanci majú voliť dvoch kandidátov na ústavného sudcu na septembrovej schôdzi, keďže sa im v júni ani v opakovanej voľbe nepodarilo zvoliť žiadneho kandidáta.