AKTUÁLNE Pellegrini sa stretne so Zelenským! Nechce čakať ani na cestu do Kyjeva, má iné plány

"Mám avizované, že s pánom ukrajinským prezidentom sa stretnem buď už tento týždeň na Európskej rade, na okraj, alebo keď nie, tak už máme dohodnuté bilaterálne rokovanie na summite NATO, aby sme nečakali, kým sa uskutoční oficiálna návšteva v Kyjeve," povedal Pellegrini.Podotkol, že z Prahy hneď odlieta do Bruselu, kde má ako prezident prvú bilaterálnu návštevu u predsedníčky Európskej komisie. "To znamená, že oficiálne moja prvá cesta viedla do Prahy a druhá do Bruselu, aby som jasne ukázal a vyvrátil akékoľvek pochybnosti o našej zahranično-politickej orientácii," zdôraznil.

Slovensko podľa jeho slov je a vždy bude pevne ukotvené v EÚ aj v NATO a nič na tomto kurze nebude meniť ani vláda, ani on ako prezident. "Jediné, čo sme k tomu vždy dodali, je, že nemusíme už po desiatkach rokov členstva v týchto organizáciách byť pasívnymi členmi, ktorí len prijímajú rozhodnutia, ale môžeme byť spolutvorcami rozhodnutí," vysvetlil Pellegrini.

S českým prezidentom Petrom Pavlom sa podľa neho zhodli, že SR ani ČR by nemali mať strach zo svojej veľkosti, ale môžu suverénnym hlasom hovoriť svoj názor a zastupovať región strednej a východnej Európy, ktorý má podľa jeho slov trochu iné špecifiká, ako napríklad jej západná časť. Po letných prázdninách by chcel navštíviť Nemecko a Francúzsko.