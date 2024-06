Prijatím lex atentát dôjde podľa Kaliňáka k deeskalácii atmosféry v spoločnosti

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

VIDEO Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému lex atentát

Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému lex atentát (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Myslím si, že prijatím zákona dôjde k deeskalácii atmosféry, ktorú mnohé konfliktné zhromaždenia, konfliktné diskusie medzi viacerými politickými stranami spôsobovali," povedal Kaliňák s tým, že aj to bola príčina radikalizácie, ktorá vyústila do atentátu.Podčiarkol, že každý má právo na slobodné zhromažďovanie, ktoré nemá byť nikým rušené a protest sa nemá zmeniť na lynč toho, voči komu je zhromaždenie namierené. To podľa neho nie je účelom práva na zhromažďovanie. Reflektovať má na to aj predložená právna úprava a prispieť k zlepšeniu.

Minister tiež poukázal na viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Ozrejmil, že niektoré ustanovenia sa vypustia a bude tak priestor na ďalšiu diskusiu o nich na jeseň, napríklad ustanovenia týkajúce sa priestupkov či Trestného zákona.

Vypustia sa tiež pokuty pre obce v súvislosti s protestnými zhromaždeniami. Kaliňák uznal, že udelenie takýchto sankcií by mohlo u niektorých obcí vyvolať dojem alibizmu a mohli by rizikovým rozhodnutiam predchádzať aj tak, že by radšej vyšli v ústrety pochybnostiam a zakázali by zhromaždenia.