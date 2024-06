Podľa Kaliňáka vláda intenzívne rokuje o ponukách v súvislosti so systémom protivzdušnej obrany

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Vláda SR intenzívne rokuje o ponukách v súvislosti so zabezpečením systému protivzdušnej obrany (PVO). Najďalej sú rokovania s Izraelom, odkiaľ sú dve ponuky. Povedal to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok.

Obe izraelské ponuky pochádzajú podľa jeho slov od štátnych spoločností. "Ďalšie rokovania prebiehajú s výrobcami systému SAMP/T, to je taliansko-francúzske konzorcium a so systémom NASAMS, čo je nórsko-americké konzorcium. Posledné rokovania prebiehali včera a predvčerom na francúzskom veľtrhu obrannej techniky Eurosatory," povedal Kaliňák.

Skonštatoval, že momentálne medzi najvýhodnejšie ponuky patrí systém od izraelských firiem. "Každý systém ma osobitné schopnosti," povedal. Ponuky chcel mať rezort obrany vyhodnotené do konca marca, následne do konca apríla, no rokovania sú podľa ministra veľmi náročné, pretože zmluvy pripravené predchádzajúcou vládou sú nevýhodné.

Kaliňák hovoril aj o minulotýždňovom rokovaní ministrov obrany Severoatlantickej aliancie (NATO). Diskutoval podľa vlastných slov aj s odchádzajúcim holandským premiérom Markom Ruttem, ktorý by mohol byť novým generálnym tajomníkom NATO. Rozprávali sa o tom, že prioritou by malo byť zabezpečenie rotačného princípu, ktorý by mal platiť aj pre Slovensko do času, kým nebudeme mať v krajine zabezpečený nový protivzdušný systém.