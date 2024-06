Poslanci schválili skrátené konanie k predĺženiu odvodových úľav

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu, ktorým sa majú predĺžiť odvodové úľavy pre poľnohospodárov do konca tohto roka. Návrh novely zákona o sociálnom poistení by sa tak mal celý prerokovať už na aktuálnej schôdzi parlamentu.

Obsahom návrhu je predĺženie obdobia, počas ktorého si zamestnávatelia v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva môžu uplatniť odvodové úľavy. Od 1. júla sa už nemajú vzťahovať na výrobcov potravín. Úľava sa vzťahuje na zárobky do 750 eur, teda aktuálnej výšky minimálnej mzdy. Zamestnávatelia do tejto sumy za svojich pracovníkov nemusia platiť nemocenské, starobné alebo invalidné poistenie. Do odvodových úľav patrí aj poistenie v nezamestnanosti či poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. Nad sumu 750 eur už odvodové úľavy nebudú.

archívne video

Odpustenie časti sociálnych odvodov pre agrosektor by sa malo predĺžiť do konca tohto roka, tvrdí Richard Takáč (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Európska komisia ešte minulý rok v novembri schválila dočasné uplatňovanie odvodových úľav do 30. júna 2024. Po rokovaniach z marca 2024 sa komisia rozhodla predĺžiť toto obdobie do konca tohto roka. Zároveň dodala, že poľnohospodári a rybári by mali dostať odvodové úľavy aj vzhľadom na súčasný stav krízy v týchto odvetviach.