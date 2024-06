Prezident je pripravený vetovať zákony, ktoré by neboli v prospech Slovenska

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený vetovať zákony, ktoré by sa odklonili od plnenia programového vyhlásenia vlády, od cieľa zlepšovať životy ľudí a neboli by v prospech SR. Chcel by sa tiež častejšie zúčastňovať zasadnutí vlády a parlamentu. Pred parlament nechce predstupovať len raz do roka pri prednesení správy o stave republiky, ale aj pri zásadných témach, zlomových udalostiach či "pnutí" v spoločnosti.