Novela zákona o krajinnom plánovaní ide do druhého čítania

BRATISLAVA - Novelu zákona o krajinnom plánovaní posunuli v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Legislatíva, ktorú predložilo ministerstvo životného prostredia v súlade s cieľmi plánu obnovy, má zvýšiť a zlepšiť ochranu krajiny a jej hodnôt. Poslanci sa jej venujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Zákon je podľa šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS) "výmyslom predošlej vlády, ktorá to dala do plánu obnovy". "Ten zákon nemá v Európskej únii v tejto podobe nikto. Nevieme, čo im to napadlo vymyslieť si takýto zákon, ktorý je komplikáciou pre ďalšie územné plánovanie," povedal s tým, že o zákone diskutovali, či ho Slovensko potrebuje.

Legislatívu podľa ministra napísali tak, aby boli splnené podmienky a nebola prekážkou na vyplatenie peňazí z plánu obnovy ku koncu roka. Tvrdí, že zákon vytvára aj priestor na lepšie plánovanie do budúcnosti. "Ide o to, aby sme spätne nespôsobili niečo také, že tu rozvrátime územné plány Slovenska," skonštatoval Taraba.

Novela je podľa neho pripravená tak, aby z envirorezortu nerobila špeciálny stavebný úrad, ktorý bude sťažovať život mestám a obciam. Dáva, naopak, právo samosprávam vstupovať do diskusie o krajinnom plánovaní a zohľadňovať požiadavky a potreby miest a obcí. Význam centrálneho krajinného plánovania vidí v tom, že môže dať víziu širším vzťahom v území, z ktorého môžu benefitovať jednotlivé mestá a obce. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) reagovalo, že so skráteným legislatívnym konaním k návrhu nesúhlasí. Apelovalo na riadne pripomienkové konanie v záujme prípravy kvalitnej právnej úpravy.