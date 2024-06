PS oslovilo voličov otváraním skutočných európskych tém, tvrdí politologička Malová

Progresívne Slovensko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) oslovilo voličov otváraním skutočných európskych tém, ako napríklad tzv. green deal alebo kultúrne a civilizačné smerovanie Slovenska, a to priblížením z pohľadu záujmov slovenských občanov, ktorí ich podporujú. Skonštatovala to politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Darina Malová. Víťazstvo PS vo voľbách do Európskeho parlamentu preto nepovažuje za prekvapivé.