Na Slovensku môže voliť europoslancov takmer 4,4 milióna voličov

Ilustračné foto

BRATISLAVA - V sobotných (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môže na Slovensku hlasovať približne 4,37 milióna voličov. Ide o občanov SR a Európskej únie, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý pobyt. Prvýkrát môže v európskych voľbách voliť takmer 260.000 mladých ľudí vo veku od 18 do 23 rokov. Vyplýva to z kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý je gestorom demografických dát na Slovensku.