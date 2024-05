Minister Šutaj Eštok avizuje prvé návrhy na riešenie bezpečnosti na budúci týždeň

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Vítam iniciatívu úradu vlády, ktorý v piatok zvolal stretnutie všetkých rezortov, kde padli prvé návrhy. My na rezorte vnútra sme pripravení s postupnou implementáciou niektorých vecí technického charakteru, ale aj s implementáciou legislatívnych zmien," uviedol Šutaj Eštok.Podľa vicepremiéra a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by sa návrhy mohli týkať chránených osôb, napríklad už spomínaného bývania najvyšších ústavných činiteľov. "Najvyšší ústavní činitelia musia bývať v chránenom objekte, ktorý je zabezpečený štátom," povedal. Zaoberať sa majú aj osobnou ochranou, a to nielen vládnych politikov. Prvé návrhy by sa mohli prijímať v skrátenom legislatívnom konaní.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V ďalších krokoch by sa mali vzhľadom na bezpečnosť sprísňovať podmienky práva na zhromaždenia. Kaliňák načrtol aj úvahy opatrení týkajúcich sa médií, napríklad zavedenia práva na odpoveď.Minister vnútra pripomenul tvrdý a nekompromisný postup voči nenávistným prejavom či vyhrážkam. Momentálne sa zaoberá polícia 172 prípadmi, z toho v 55 sú už stotožnení páchatelia.

Výkon policajtov je po atentáte naďalej posilnený o 30 percent. Pod zvýšeným dohľadom sú miesta, ako sú úrady, nákupné centrá či redakcie. Posilnená je aj ochrana ústavných činiteľov či ďalších politikov.