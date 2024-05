NAKU čaká zemetrasenie! Kedy má nastať? O zmenách v polícii vie aj Európska komisia, tvrdí Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Národná kriminálna agentúra (NAKA) ako ju poznáme, skončí. Pred rokovaním Bezpečnostnej rady o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD s tým, že informovaná o tom bola aj Európska komisia. Podľa jeho slov im na to nepovedali nič a o avizovaných zmenách sa dozvedeli prvýkrát od nich. Podľa neho by zmeny v NAKA nemali ohroziť ani Plán obnovy. Dodal, že sú pripravení rokovať so všetkými bruselskými byrokratmi.