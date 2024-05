Skoro polovica respondentov nepociťuje prínos z projektov z eurofondov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Takmer polovica (48 percent) respondentov vo svojom živote nepociťuje prínos z projektov financovaných z eurofondov. Prínos pociťujú najmä mladší obyvatelia do 39 rokov. Vyplýva to z prieskumu Združenia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) o vnímaní obyvateľov samosprávnych krajov v oblastiach regionálneho rozvoja, eurofondov, stredoškolského vzdelávania, sociálnych služieb a cestovného ruchu. Realizovala ho agentúra Median SK v období od 30. apríla do 7. mája na reprezentatívnej vzorke 1006 respondentov.