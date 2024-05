Otrasný prípad z Považia! Otec psychicky a fyzický týral dcérku s chorým srdcom: Tvrdí, že je nevinný

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj, Getty Images)

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Vlastný otec mal psychicky aj fyzický týrať svoju vlastnú dcérku, ktorá trpí zdravotnými problémami so srdcom. 35-ročný Daniel z dediny Veľké Bierovce preto čelí mimoriadne vážnej obžalobe za zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Podľa slov matky dievčatka ju mal trápiť už od jej raného detstva. V prípade dokázania viny mu hrozí strata slobody až na 15 rokov.

O otrasnom prípade, ktorý prejednáva Okresný súd v Považskej Bystrici, informovali noviny.sk. Podľa obžaloby Daniel dievčatko týral dlhší čas psychicky aj fyzicky, pričom sa voči nej správal hrubo a vulgárne. Podľa vyjadrenia matky dievčaťa ju urážal, že je postihnutá a hovoril jej, že pôjde do polepšovne. Povedal jej tiež, "že nepatrí do rodiny, že ju nenávidí a dá ju do detského domova. Dvakrát ju udrel tak, že jej ostala modrinka na nožičke," dodala matka s tým, že dcérke nadával, pričom jej povedal, že ju nenávidí a že je sviňa.

Danielova krutosť však zašla ešte ďalej. Keď rodičom dievčatka náhle zomrel dvojročný synček, tak aj toto nešťastie zneužil otec pri týraní vlastnej dcéry. "Ona má kardiostimulátor, ako záchranu, že keby sa srdiečko vypínalo. Čo ma najviac trápi, že jej povedal, že ona mala zomrieť, nie ten mladší syn," hovorí pre noviny.sk mama dievčatka.

Muž tvrdí, že je nevinný

Obžalovaný Daniel však na súde povedal, že je nevinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe. Pripustil len hrubé správanie voči dieťaťu. "Po hlave mohla dostať, ale nie v takej intenzite, ako tam je popisované," odpovedal otec podľa novín na otázky prokurátorke, priznal sa aj k urážaniu a vyhrážaniu sa. V prípade dokázania viny môže ísť do väzby až na 15 rokov.