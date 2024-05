Strata poisťovní je príznak stavu verejného zdravotníctva, uviedol Vlachynský

(Zdroj: Jan Zemiar)

"Tento očakávaný finančný výsledok nemožno vnímať osamotene, je to príznak celkového stavu verejného zdravotníctva ako sektora. Na jednej strane je sektor mikromanažovaný ministerstvom, na strane druhej toto manažovanie je väčšinou skôr akútneho charakteru, stratégie síce neraz existujú na papieri, ale ich realizácia napreduje pomaly a kostrbato (napríklad optimalizácia siete nemocníc) alebo vôbec," skonštatoval analytik.

Poukázal na to, že finančné plánovanie v slovenskom zdravotníctve funguje doslova len na pár mesiacov dopredu. "Už pri tvorbe rozpočtu sa väčšinou tuší, že realita bude iná. Nakoniec, veď programová vyhláška, čo by mal byť kľúčový nástroj finančného plánovania v sektore, vošla do platnosti až v marci. A aj po jej vydaní sa s niektorými číslami na ministerstve 'šachuje'," poznamenal. Pôvodné odhady zdravotných poisťovní treba preto podľa neho brať len ako veľmi orientačné.

Zdravotné poisťovne vždy môžu byť trochu efektívnejšie

V súvislosti s riešením situácie Vlachynský podotkol, že zdravotné poisťovne vždy môžu byť trochu efektívnejšie, avšak pri takto vysokej očakávanej strate majú podľa neho len jedinú možnosť, ako hospodársky výsledok razantne zmeniť - nakupovať menej zdravotnej starostlivosti. "To však nateraz nepredpokladám, pravdepodobne príde k tomu, k čomu prichádza v slovenskom zdravotníctve väčšinou. K dofinancovaniu počas roka," doplnil.

Zdravotné poisťovne očakávajú na konci roka straty dokopy vo výške viac ako 276 miliónov eur. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) očakáva stratu viac ako 200 miliónov eur, Dôvera takmer 70 miliónov eur a Union ZP 6,5 milióna eur. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj zdravotné poisťovne si vzniknutú situáciu vysvetľujú naplnením rizík, na ktoré zdravotné poisťovne upozornili už pri tvorbe obchodno-finančných plánov na tento rok.