Domáci Chorváti radia dovolenkárom: Zažite Jadran ešte pred vypuknutím sezóny. Čaká vás krásne more, ale aj turistika či adrenalín!

Národný park Krka. (Zdroj: Shutterstock)

CHORVÁTSKO: Chorvátsko je obľúbenou krajinou najmä pre letné dovolenky. Tie majú Slováci na dosah, keďže autom sa k Jadranu dá dostať už za pár hodín. Chorvátsko však ponúka omnoho viac než len oddych a zábavu, tento kraj má aj nádherné pohoria a miesta pre objavovanie. Práve preto sa ho oplatí navštíviť pred vypuknutím letnej sezóny, a to na jar, kedy ožíva príroda a turistické miesta nie sú ešte preplnené turistami.

Počasie je veľmi príjemné, v máji sa teplota pohybuje okolo 27 – 28 stupňov, dni sú dlhé a noci ešte nie sú také tropické. A navyše, aj samotné cestovanie do Chorvátska bude rýchlejšie – cesty sú totižto omnoho prázdnejšie. Jednoducho, ideálny čas pre výlety a spoznávanie.

Do itineráru výletov po Chorvátsku by ste si zaručene mali poznačiť národné parky, ktorých je v tejto krajine až osem. Okrem nich tu je ďalších dvanásť chránených krajinných oblastí. Veľká časť územia, až 10 % rozlohy, je chránená, aj preto patrí Chorvátsko medzi ekologicky najzachovalejšiu časť Európy. Ktoré národné parky stoja za návštevu? Máme pre vás niekoľko tipov, stačí sa už len zbaliť a vyraziť:



Jedny z najúchvatnejších vodopádov na svete

Národný park Krka, ktorý sa nachádza asi 15 km od mesta Šibenik, je známy predovšetkým krásnymi vodopádmi, akými sú Skradinski Buk s dĺžkou viac než 800 m, Roški slap, Manojlovac a ďalšími menšími, ktoré padajú do rieky Krka. Práve po tejto rieke sa môžete plaviť loďou a vychutnať si tak prírodné bohatstvo z tej najkrajšej perspektívy. Počas plavby budete mať možnosť vidieť aj vodné mlyny, na ktorých sa kedysi mlelo obilie. Výlet začína pri kláštora Visovac a končí pri kláštore Krka, ktorý taktiež stojí za návštevu.

Národný park Krka. (Zdroj: Julien Duval)

Tajomstvá Winnetua z Národného parku Plitvice

Fascinujúce kaňony, kaskádovité jazerá a dychberúce vodopády. Nenechajte si ujsť krásy tohto národného parku zapísaného do svetového dedičstva, kde sa kedysi natáčala filmová séria Winnetou. Voda v jazerách je trblietavo tyrkysová a odlesky slnka jej prepožičiavajú rôzne odtiene modrej aj zelenej. Je to vďaka naplavenému vápencu, ktorý je na dne jazier. Toto miesto je dosť známe, a práve teraz, pred vypuknutím sezóny, je ideálne navštíviť ho. Aj napriek tomu vám však odporúčame rezervovať si lístky vopred. Stráviť tu môžete aj celý deň. Zvážte aj organizovanú prehliadku so sprievodcom, ktorý vám o tomto najstaršom chorvátskom národnom parku porozpráva viac.

Národný park Plitvice. (Zdroj: Julien Duval)

Impozantné vtáctvo a pokoj na Vranskom jazere

Zaujímavosťou tohto najväčšieho chorvátskeho jazera s rozlohou viac než 30 km² je jeho poloha – nachádza sa len kúsok od mora pri mestečku Biograd na moru. Spočiatku bolo sladkovodné, no tým, že je prepojené s morom, je jeho voda jemne slaná. Toto miesto je plné pokoja a nájdete tu rôzne druhy vtáctva, ktoré sa oplatí pozorovať. Skúmať ich chodia výpravy z celého sveta, je tu totižto najväčšia ornitologická stanica.

Vranské jazero. (Zdroj: Julien Duval)

Súostrovie Brijuni – vychýrené miesta svetových osobností

V severnej časti Chorvátska, oproti Istrii sa rozprestiera súostrovie Brijuni. Čím je zaujímavé? Týchto 14 ostrovčekov je skutočným dielom prírody! Ich členitosť a rozmanitosť vytvára hotový raj pre cestovateľov. Sú národným parkom, ktorý je známy tým, že ho navštevujú svetové osobnosti. Na Veľkom Brijune, najväčšom z ostrovčekov, si môžete zahrať golf na najstaršom golfovom ihrisku v Chorvátsku.

Národný park Brijuni. (Zdroj: Renco Kosinožić)

Kornati – morský labyrint pre jachtárov

Jedna z najkrajších chorvátskych scenérií patrí medzi najčlenitejšie súostrovie v celom Stredomorí. Najkrajší pohľad na ostrovy je z vtáčej perspektívy, no ich krásu si môžete pozrieť aj z plavby po zafírovo modrom mori, ktorého farba je vraj viditeľná až z vesmíru. Veľké, tiché zátoky, vysoké útesy a azúrová voda vás prenesie na miesto božského pokoja. Na Kornatoch budete skutočne mimo ruchu mesta, tieto miesta totižto nie sú osídlené.

Národný park Kornati. (Zdroj: Julien Duval)

Ostrov v ostrove – Mljet a jeho zelená fauna

V južnejšej časti Dalmácie sa nachádza ostrov Mljet, ktorý je aj národným parkom. Toto miesto nie je veľmi turisticky známe, no o to viac nepoznaných pokladov ukrýva. Na ostrove sú dve jazerá, no v skutočnosti ide vlastne o dva hlboké zálivy. Na väčšom, Velikom jazere, je na malý ostrovček s cenným benediktínskym kláštorom z 12. storočia. Tento ostrov je najzelenší spomedzi všetkých chorvátskych ostrovov a ponúka bujnú vegetáciu, ale aj archeologické nálezy.

Národný park Mljet. (Zdroj: Julien Duval)

TIP na ubytovanie: Idylka na vidieku Ak hľadáte pokoj mimo rušných miest, zájdite do typických chorvátskych dediniek, kde vám miestni ponúknu to pravé, čo k vidieku patrí. Tieto neprebádané vidiecke oblasti sa stávajú čoraz viac populárnejšími. Ubytovať sa môžete v rekreačných domčekoch so zachovanou pôvodnou architektúrou, no ak si chcete dopriať punc luxusu, mnohé dedinky ponúkajú aj pobyty v skvostných vilách s bazénmi.

Olivový háj. (Zdroj: Maja Danica Pečanić)

Spoznávajte nielen miesta, ale aj vône a chute

K objavovaniu nových miest patrí aj poznávanie miestnej kuchyne. Príroda nie je to jediné, čo si Chorváti zachovávajú. Aj v gastronómii sa snažia vychádzať z pôvodných tradícií a využívať miestne suroviny. Ekologické poľnohospodárstvo a pestovanie sú pre Chorvátov veľmi dôležité. Odporúčame vám preto stravovať sa čo najviac lokálne, miestni obyvatelia pre vás pripravia to najlepšie, čo chorvátska kuchyňa ponúka. Mnohé jedlá sú pripravované z čerstvej zeleniny, ovocia, byliniek a olivového oleja, a to všetko z domácej výroby či pestovania.

A čo by ste mali ochutnať, ak chcete spoznať pravú chorvátsku kuchyňu?



Brudet – rybí pokrm z Dalmácie sa pripravuje z rôznych druhov rýb, ktoré sa osmažia na panvici spolu s cibuľou, zeleninou, rôznymi koreninami a bylinkami, octom a dokonca aj s troškou samotného mora!

Štrukli – tradičný ťahaný závin, pripomínajúci štrúdľu, ktorý má však odlišnú prípravu sa jedáva na slano, aj na sladko, k polievkam, či ako chutné hlavné jedlo. Cesto naplnené tvarohom sa buď varí a následne polieva roztopeným maslom a drobenkou, alebo sa ešte dáva zapiecť s preliatou smotanou.

Gibanica – skvostný koláč so štyrmi náplňami z orechov, maku, jabĺk a tvarohu patrí na každú oslavu.

Dalmátsky pršut – je asi najviac oceňovanou chorvátskou delikatesou. Ide o sušené bravčové stehno zo špeciálne kŕmených prasiat, ktoré vážia až 16 kg. Mäso sa potom niekoľko mesiacov suší v zasolenom stave, ideálne pripravené pre konzumáciu je po roku sušenia. Natenko nakrájané s domácim chlebom a syrom je vynikajúcou pochúťkou pre každého gurmána.

Rybí paprikáš – priniesli prisťahovalci z južného Nemecka a Maďarska. Ide o polievku, ktorá sa pripravuje v kotlíku z rôznych druhov sladkovodných rýb ako sumec, kapor či šťuka. Spolu s cibuľou a ostatnými ingredienciami sa varí na otvorenom ohni.

Kulenova seka – je klobása z najkvalitnejšieho bravčového mäsa, ktorá patrí medzi najdrahšie údenárske výrobky. Chorváti si na jej výrobe dávajú veľmi záležať a nedopustia ani na malé odchýlky od jej receptúry.

Pršut. (Zdroj: Maja Danica Pečanić)

Advertoriál pripravený v spolupráci s Croatia.hr.