MIMORIADNE Vláda vybrala nového šéfa SIS: Je ním Pavol Gašpar!

Pavol Gašpar (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar by sa mal stať novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS). Vláda na stredajšom rokovaní vyslovila súhlas s jeho menovaním.

archívne video

Gašpar je podľa Fica jeden z najhorúcejších kandidátov na post šéf SIS (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident.Vyštudovaný právnik Pavol Gašpar pôsobil v minulosti v polícii i justičných orgánoch, viedol tiež advokátsku prax. V súčasnosti je štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR.

V súvislosti s postom šéfa SIS sa spomínal otec Pavla Gašpara, poslanec Národnej rady SR za Smer-SD a bývalý prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.V súčasnosti je vedením SIS poverený Tomáš Rulíšek.

Pavol Gašpar bol v minulosti obvinený NAKA zo zločinu krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy, ale následne bolo toto obvinenie zrušené. Je tiež advokátom obvinených v prípade Očistec a zároveň aj známeho podnikateľa Norberta Bödöra. Na odposluchoch z poľovníckej chaty pri Leviciach hovoril, že Kaliňákovi chce vraziť vidličku do čela.

Opozícia nomináciu kritizuje, koaliční poslanci ju nenamietajú

Podľa KDH ide o ďalšiu z pochybných nominácií súčasnej vlády. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) Gašpar nespĺňa odborné kritériá, navyše, je pomstychtivým človekom a vo funkcii bude len predĺženou rukou premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Igor Matovič (Slovensko) verí, že prezidentka nestratí zdraví úsudok a "zločinca nevymenuje za šéfa SIS".

Koaliční poslanci NR SR Dušan Jarjabek (Smer-SD), Ján Blcháč a Samuel Migaľ (obaja Hlas-SD) nevidia problém v nominácii. Vyplýva to z ich stredajších vyjadrení. "To je tematika, ktorá sa riešila na vláde, ja ju nemám prečo neakceptovať," skonštatoval Jarjabek s tým, že nominácia ho neprekvapila.

Pre Migaľa bol návrh na vymenovanie Gašpara mladšieho novinkou. "Musím zistiť, aké sú dôvody. Pokiaľ je to nominácia nášho koaličného partnera, ja asi namietať nebudem. Som presvedčený o tom, že šéf spravodajskej služby by mal byť človek, ktorý je blízky premiérovi," uviedol s tým, že v minulom volebnom období to tak nebolo. Blcháč považuje nomináciu na riaditeľa SIS za vec vlády. "Šéf SIS je pravá ruka premiéra," podotkol.