V Bratislave sú hlásené viaceré nehody, vodiči sa zdržia v kolónach

Viacero nehôd sa stalo na rýchlostnej ceste R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína medzi kilometrami sedem a osem. Vodiči sa zdržia približne hodinu, rovnako si počkajú aj na obchádzke cez Rovinku. Nehoda je hlásená aj v bratislavských Podunajských Biskupiciach na Dvojkrížnej ulici smerom do Vrakune.

Na Záhradníckej ulici pri Justičnom paláci smerom do centra zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden pruh. S kolónou treba rátať aj na vjazde do hlavného mesta po diaľnici D2 a aj po starej ceste zo Stupavy. Zdržanie je odhadované na 30 minút. Tiež na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1 si vodiči počkajú spolu asi 20 minút. Stella centrum upozorňuje na kolóny, ktoré sú hlásené na Račianskej ulici smerom do centra hlavného mesta. Zdržanie je do desiatich minút. Do 15 minút je odhadované v smere Čunovo - Rusovce - Bratislava. Rovnako sa kolóny tvoria aj v smere Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. V smere Malinovo - Most pri Bratislave si vodiči počkajú do desiatich minút.