AKTUÁLNE Doprava v Bratislave je ochromená! Na frekventovanom ťahu sa prevrátil kamión

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Doprava v hlavnom meste je aktuálne ochromená. Dôvodom je prevrátené nákladné auto na jednom z najfrekventovanejších bratislavských mostov. Prejazd cez Prístavný most je obmedzený a v okolí sa už tvoria rozsiahle kolóny.

Vodiči musia s obmedzením rátať v smere do Petržalky. "Z dôvodu odstraňovania prevráteného nákladného vozidla s prívesom na diaľnici D1 Prístavný most smer Petržalka je aktuálne blokovaný pravý jazdný pruh, premávka je vedená cez ľavý jazdný pruh s obmedzením. V danom úseku sa tvoria rozsiahle kolóny," uviedla polícia. Vodičov vyzýva, aby sa riadili pokynmi polície, a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy.

archívne video

Na Prístavnom moste opäť kolóny

"Upozorňujeme vodičov najmä nákladnej dopravy, ktorí nie sú plne naložení nákladom, aby z dôvodu silného vetra zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde mostami a otvorenými úsekmi na diaľniciach," dodali.