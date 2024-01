KDH predloží pozmeňujúce návrhy k vládnej novele Trestného zákona

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

VIDEO

Pozmeňovacie návrhy KDH k novele trestného zákona (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"S návrhmi a riešeniami chceme konfrontovať aj vládu," uviedol Majerský. Deklaroval, že KDH bude chcieť presadiť čo najviac zmien z novely, ktorú pripravil Karas ešte vo funkcii ministra. "Pre nás je dôležité, aby sme minimalizovali škody, aby občan trpel čo najmenej," dodal. Verí, že si to postupne uvedomujú aj vládni predstavitelia a že budú chcieť hľadať riešenia.

Zvýšenie hraníc škody

Karas zdôraznil, že sa budú v prvom rade orientovať na primerané zvýšenie hraníc škody, ktoré reflektujú dlhodobú infláciu, no zároveň umožnia spravodlivé trestanie vážnejších foriem kriminality. Upraviť chce dĺžky premlčania trestného stíhania, aby novelizácia nepredstavovala generálnu amnestiu. Ponechať mieni aj súčasné dôvody na prerušenie plynutia premlčacej lehoty, aby štát nepodporoval recidívu pri páchaní trestnej činnosti. Avizuje aj zmeny v trestných sadzbách korupcie, aby vážnejšie formy prijímania úplatku boli postihované prísnejšie.

Viliam Karas (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V porovnaní s vládnou novelou navrhuje KDH čiastočné zvýšenie niektorých trestných sadzieb, ktoré by boli vo výsledku výrazne nižšie ako v súčasnosti, no stále by umožnili spravodlivé potrestanie. Osobitne sa to má týkať machinácií vo verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Pozmeňujúce návrhy hnutia sa majú zameriavať aj na účinnú ľútosť pri daňových trestných činoch, aby sa nevzťahovala na organizovanú kriminalitu.

Karas poznamenal, že predložená vládna novela nerieši situáciu vo väzniciach. Ak sa má nastoliť väčšia spravodlivosť pri trestaní, treba podľa neho upraviť otázku menších krádeží. Poukázal na prípady, keď idú ľudia do väzenia za škody v desiatkach eur. Podotkol, že po zmene volajú aj odborníci. Apeloval pritom aj na doplnenie mediačných a probačných úradníkov. Pozmeňujúce návrhy sa majú dotknúť aj drogovej trestnej činnosti mladistvých. Karas apeluje na pomoc mladým a prevenciu. Hnutie navrhne aspoň v prípade mladistvých doplnenie drogového priestupku a nevyhnutnej starostlivosti v rámci probácie a mediácie.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Majerský i Karas zopakovali, že pri takejto vážnej novele by bolo lepšie ísť cestou riadneho medzirezortného pripomienkového konania. KDH naďalej trvá na odmietnutí skráteného legislatívneho konania k novele. Ak sa však napokon tento proces odsúhlasí, KDH bude pripravené rokovať o pozmeňujúcich návrhoch. Predseda hnutia zopakoval, že sa nič nemení ani na odmietavom postoji k rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry.