Opozícia pokračuje v protestoch, trvá na stiahnutí novely Trestného zákona

BRATISLAVA - Opozičné PS, KDH a SaS budú pokračovať v protestoch proti vládnej novele Trestného zákona aj vo štvrtok (25. 1.) o 18.00 h vo viacerých mestách na Slovensku. Naďalej trvajú na stiahnutí novely a na jej predložení do riadneho legislatívneho procesu, vrátane medzirezortného pripomienkového konania. Apelovali najmä na predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

"Je to neudržateľná situácia a koalícia to vie," vyhlásil líder PS Michal Šimečka s tým, že novela je nebezpečná a otvára dvere kriminálnikom. Tvrdí, že aj predstavitelia koalície si uvedomujú riziká novelizácie a nevedia voličom vysvetliť dôvody nižších trestných sadzieb za krádeže. Šimečka tiež poukázal na priebeh diskusie o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele, predpokladá, že koncom týždňa by sa o tom malo hlasovať v NR SR.

V súvislosti s novelou apelovala predsedníčka klubu KDH Martina Holečková na predsedu parlamentu. Ten mal podľa nej šancu ukázať, že sa vie odpútať od premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Podotkla, že miesto toho si vybral budúcnosť vo Ficovom tieni, a to aj v prípade, ak sa stane Pellegrini prezidentom. Obdobne to vidí predseda SaS Richard Sulík. Zdôraznil tiež, že aj vláda, ktorá vyhrala voľby, musí návrhy presadzovať v rámci platných pravidiel.

Čo sa týka rečníkov a obsahu tém prezentovaných na protestoch vo štvrtok, strany o tom ešte majú rokovať. Na otázky o petícii za odchod ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) reagovali predstavitelia strán tým, že ide o závažnú vec. Poukázali na množstvo podpisov za jej odvolanie. Zhodli sa tiež, že jej kroky nie sú správne a o ďalšom postupe budú ešte ako parlamentná opozícia rokovať.