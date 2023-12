Prehľad voľných dní v roku 2024: Na koľko predĺžených víkendov sa môžeme tešiť?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rok 2023 sa pomaly, ale isto končí a už teraz sa pripravujeme na oslavy Nového roku. Silvester tento rok padol na nedeľu a 1. januára tak bude v pondelok, kedy bude mať väčšina Slovenska voľno, keďže oslavujeme Deň vzniku Slovenskej republiky. Následne, 6. januára si následne uctievame Troch kráľov, kedy je rovnako sviatok. Tento deň však padne na sobotu. Pre spotrebiteľov to ale znamená, že v tento deň v obchodoch nenakúpia.

Následne bude ďalšie voľno až v marci - konkrétne 29.. Na tento deň totiž v roku 2024 padá Veľký piatok. Veľkonočný pondelok následne bude 1. apríla.

1. mája ostaneme doma aj vďaka Sviatku práce. Ten v roku 2024 padne na stredu. O týždeň neskôr si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, rovnako pôjde o stredu. O dva mesiace neskôr, 5. júla je Sviatok sv. Cyrila a Metoda. Ten pripadá na piatok, zamestnanci tak budú mať predĺžený víkend.

O sviatok menej

29. augusta si pripomíname Výročie SNP, ktoré v roku 2024 bude vo štvrtok. Nasledujúci rok však budeme mať pre konsolidančné opatrenia o jeden sviatok menej. Respektíve, stále si budeme pripomínať Deň ústavy Slovenskej republiky, nepôjde ale o deň pracovného pokoja. Pre zamestnancov a žiakov to znamená, že budú musieť ísť do práce a zasadnúť do škôl aj v tento deň. Konsolidančné opatrenia, ktoré navrhuje vláda, schválil dňa 19. decembra 2023 parlament a čaká sa na podpis prezidentky Zuzany Čaputovej. 1. september padá v roku 2024 na nedeľu. O dva týždne neskôr, 15. septembra si pripomíname Sedembolestnú Pannu Máriu. Keďže tento sviatok padá na víkend, pre zamestnancov to znamená len to, že v tento deň nenakúpia.

Zamestnanci 1.1. (pondelok) 6.1. (sobota) 29.3. - 1.4. (piatok-pondelok) 1.5. (streda) 8.5. (streda) 5.7. (piatok) 29.8. (štvrtok) 15.9. (nedeľa) 1.11. (piatok) 17.11. (nedeľa) 24.12-26.12. (utorok-štvrtok)

Nasledujú Dušičky, tie v budúcom roku budú v piatok. Zamestnanci tak budú mať predĺžený víkend a do práce sa vrátia až v pondelok 4. novembra. Následne, 17. novembra si pripomíname Nežnú revolúciu, tá však rovnako, ako Sedembolestná Panna Mária padne na nedeľu. Posledné sviatky v roku 2024 sú vianočné - Štedrý deň bude budúcom roku v utorok, následne prvý sviatok vianočný v stredu a druhý sviatok vianočný vo štvrtok. V piatok 27. decembra by sa zamestnanci mali vrátiť do zamestnaní.

Budúci rok však bude špecifický. Netreba zabudnúť na to, že bude priestupný. Znamená to, že vo februári nebude 28, ale 29 dní. Tento cyklus sa opakuje každé štyri roky.

Školské prázdniny

Netreba zabudnúť spomenúť ani školské prázdniny. Aj keď sú v súčasnosti žiaci doma, s výnimkou sviatkov si doma oddýchnu najbližšie až počas jarných prázdnin. Do škôl sa v januári vrátia až po Troch kráľov, teda v pondelok 8.1. V budúcom roku kolo začínajú na strednom Slovensku, a to od 17. do 25. februára. Následne od 24. februára do 3. marca budú doma žiaci na východe Slovenska. Kolo prázdnin ukončí západné Slovensko, a to od 2. do 10, marca.

Krátko na to budú veľkonočné prázdniny, a to od 28. marca do 2. apríla. Nasledujú až letné prázniny, ktoré budú od 29. júna do 1. septembra. Žiaci opäť zasadnú do lavíc 2. septembra.

