Daň z cukru by mohla predražiť akciové ponuky až o 80 percent

(Zdroj: Getty Images)

Tenšie peňaženky, nie telá

Inštitút INESS napríklad prišiel s analýzou, kde porovnáva situácie krajín, kde bola obdobná daň z cukru zavedená. Viaceré krajiny napríklad Dánsko zavedenú daň z cukru dokonca zrušilo, pretože nemala želaný účinok. Dáni si sladké veci – najmä sladené nápoje – začali hromadne kupovať v Nemecku. Rakúsko ani Česko takúto daň nemá a pokiaľ by sme ju zaviedli my, hrozí, že Slováci urobia to isté čo Dáni. Maďari naopak daň z cukru zavedenú majú, ale výsledok je ešte prekvapivejší - spotreba cukru je tam vyššia ako na Slovensku. A najabsurdnejším príkladom je Mexiko, kde po niekoľkých rokoch odkedy je cukrová daň zavedená, stúpla celková obezita obyvateľstva.

Analýza INESS zároveň dokazuje, že daň z cukru by bola pre niektoré skupiny obyvateľov regresívna. Zaťažila by totiž najmä chudobnejšiu časť ľudí, prevažne žien s nižším vzdelaním a príjmom.

Akciové limonády by mohli zdražieť až o 80%

Typické vianočné rodinné balenie napríklad Coca-Coly, alebo Fanty je dvojlitrová PET fľaša. Bežná cena takejto limonády sa pohybuje okolo 1,70-1,90 eura. Pri akciách (typicky napríklad vianočných) spravidla cena v akcii klesne na 0,99,-€. Pokiaľ by sme vychádzali z návrhu Ódorovej vlády, tá navrhovala zdaniť sladené nápoje s obsahom cukru 7 gramov na jeden liter sumou 40 centov. Pri dvojlitrovej limonáde, ktorej akciová cena by bola 0,99 eura, by to znamenalo zvýšenie ceny o 0,80 eura, čiže až o neuveriteľných 80 percent!

Zaujímavé pritom je, že spotreba sladených nealkoholických nápojov na Slovensku dlhodobo klesá. Medzi rokmi 2010 a 2022 je zaznamenaný pokles o 33%, pričom ale v tom istom období naopak stúpla spotreba neochutených a nesladených nealkoholických nápojov o 51,5%. Zdá sa teda, že Slováci aj bez vládneho mudrovania vedia, čo je pre nich lepšia a zdraviu prospešnejšie.

A zhodujú sa na tom aj viacerí iní experti. Témou diskusie by tak nemal byť primárne iba cukor, ale obezita ako taká a jej príčiny. INESS v tejto súvislosti pripomína, že na Slovensku máme už dlhé roky rozbehnutý program boja proti obezite, ktorý je ale de facto iba úradníckou formalitou.